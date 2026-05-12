نعت المتحدثة الرسمية باسم الجيش الإسرائيلي كابتن إيلا الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.

ماذا قالت كابتن إيلا عن عبد الرحمن أبو زهرة

ونشرت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" مجموعة صور أرشيفية للراحل، وكتبت: "يرحل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، لكن الشخصيات التي سكنت وجداننا لن ترحل أبدا".

وتابعت: "من المعلم سردينة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، إلى عشرات الأدوار التي صنعت ذاكرة أجيال كاملة، بقي حضوره مختلفًا، وصوته جزءا من تفاصيل بيوتنا العربية".

وأضافت: "حتى في إسرائيل، وعلى القناة الإسرائيلية الأولى، كنا ننتظر المسلسلات والأفلام المصرية التي شكّلت جزءًا من ذاكرة المنطقة، وكان عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من الوجوه التي لا تُنسى، يغيب الجسد ويبقى أثر الإبداع خالدا".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور الذي هاجمها قائلا:" عمره ماحبكم، هزأكم في عابد كرمان، كان بيقول عليكم الأخوة البعدة، لو كان عايش كان رد عليكي".

موعد ومكان العزاء

وكانت أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة قد أعلنت عن إقامة العزاء يوم الأربعاء 13 مايو، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، في قاعة السلام.

