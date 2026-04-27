تصوير- حازم جودة:

أقيم مساء اليوم الاثنين حفل افتتاح افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي للأفلام القصيرة في نسخته الـ 12 هذا العام، وذلك على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

كواليس حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الوسط الفني هم الفنان محمد ممدوح، الفنان حسام داغر، الفنان خالد كمال، الفنان عصام عمر، السيناريست هيثم دبور، الفنانة ركين سعد، الفنان باسم سمرة، الفنان صبري فواز، المخرج الكبير خيري بشارة، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

تكريم عصام عمر في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تكريم الفنان عصام عمر، والمخرج الفلسطيني أحمد الدنف، والمونتيرة منى ربيع.

تقام الدورة الثانية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هذا العام، في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، وأسس المهرجان وينظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

