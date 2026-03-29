تصوير / إسلام فاروق

انطلقت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الخامسة عشرة، مساء الأحد، من داخل معبد الأقصر، وسط حضور رسمي وفني كبير، وبمشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما.

رقص خالد الصاوي على الربابة

وشهد الحفل ظهور الفنان خالد الصاوي بالملابس الصعيدية مرتديًا "جلبابًا"، وحرص على الرقص مع زملائه من نجوم الفن.

بدأت مراسم حفل مهرجان الأقصر باستقبال الضيوف على ضفاف نهر النيل، مع انتقالهم عبر المراكب النيلية التقليدية إلى موقع الحفل، قبل انطلاق الفعاليات رسميًا.

وتضمن الحفل تكريم عدد من نجوم الفن، من بينهم خالد الصاوي، ريهام عبد الغفور، والمخرج محمد أمين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما

كما شهد الافتتاح حضورًا لافتًا لعدد من الفنانين، من بينهم يسرا، بسمة، أحمد فتحي، صبري فواز، والمخرج شادي علي، وسلوى محمد علي، إلى جانب حضور واسع من النقاد وصناع السينما.

ويشارك في المهرجان عدد من السينمائيين الأفارقة، من بينهم داني كوياتي ونتشافيني وجمال سويسي.

ويُعد المهرجان منصة ثقافية وفنية بارزة لدعم السينما الأفريقية، وتعزيز التعاون الثقافي بين مصر ودول القارة، إلى جانب تكريم المبدعين الذين أسهموا في تطوير الحركة السينمائية.

اقرأ أيضا..



