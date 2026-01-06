كشف الفنان أحمد فهمي عن زيارته المتحف المصري الكبير، ونشر صورة له من كواليس الزيارة عبر حسابه على انستجرام.

وظهر "فهمي" في الصورة داخل أروقة المتحف وكتب: "المتحف المصري الكبير، مبهر".

آخر مشاركات أحمد فهمي الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان أحمد فهمي بمسلسل "ابن النادي" عام 2025 وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة وقت عرضه.

وشاركه البطولة كل من آية سماحة، حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

أعمال ينتظر عرضها أحمد فهمي قريبا

يشارك الفنان أحمد فهمي، الفنان أمير كرارة بطولة فيلم "نورماندي"والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منة شلبي، مصطفى غريب، أحمد داش، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي.

