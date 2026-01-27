إعلان

"لسه حساك معايا".. مي فاروق تحيي الذكرى الثالثة لرحيل والدها بكلمات مؤثرة

كتب : مصطفى حمزة

04:28 م 27/01/2026

مي ووالدها

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة مي فاروق، على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة والدها.

وقامت مي فاروق، بنشر صورة لها بصحبة والدها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك.

وكتبت: "عدى ٣ سنين من يوم ما مشيت ولحد دلوقتي لسه حساك معايا في كل حاجة، مفتقداك جدا ووحشتني جدا بس كلامك، ودعواتك وصوتك وحركاتك دايما معايا ".

وتابعت: "٣ سنين عدوا بسرعة جدا، يارب تكون مبسوط ومتنعم في الجنة يا حبيبي وحشتني يا حاج فاروق، ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبي وتتنعم في جناته اللهم آمين".

وشاركت مي فاروق، مؤخرا بصحبة زوجها الفنان محمد العمروسي، بالحضور في حفل توزيع جوائز صناع الترفية "جوي أوردز" بالرياض.

منشور مي

مي فاروق فيسبوك محمد العمروسي

