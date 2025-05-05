بإطلالة أنيقة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب المتابعين.

وظهرت درة بإطلالة أنيقة في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "زي القمر ما شاء الله، أحلى وأجمل درة، ملكة جمال تونس، ربنا يحفظك ويبارك فيكي يا أجمل درة، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن درة قدمت مؤخرًا فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها. فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وعُرض لـ درة في 2024 مسلسل "الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد ونخبة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

نيكول سابا: الأمومة غيرت نظرتي للحياة (فيديو)

حكيم عن محمود الليثي: "ابني البكري".. والفنان: "يخليك ليا يا نوبل الأغنية العربية"

بعد أغنية "إزاي حبيبي".. أصالة نصري تجدد تعاونها مع علي أباظة

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل نعيم عيسى

كيف علق الموسيقار هاني شنودة على حفله مع زياد ظاظا؟