إليسا ترسم "تاتو" على جسدها.. وتعلق: بيروت يا حبي الأبدي

كتب- مصطفى حمزة:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على إبراز مدى حبها للعاصمة اللبنانية "بيروت"، من خلال صورة لها عبر موقع "إكس".

ونشرت المطربة إليسا، صورة أظهرت خلالها قيامها برسم تاتو باسم "بيروت" وشجرة الأرز اللبنانية، على جسدها .

المطربة اللبنانية إليسا، في تعليق مصاحب للصورة، كتبت: "بيروت يا حبي الأبدي، وضعتك للأبد في داخلي، وعلى جسدي".

وكانت المطربة اللبنانية إليسا، أعربت عن تضامنها مع حملة "جيش شعب دولة"، التي تم تدشينها في لبنان، عقب انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية.

وعبر صفحتها على موقع "إكس"، كتبت إليسا: "هيدا شعارنا وهيدا وطننا..هذا ما يريده الشعب اللبناني شعاراً وقراراً: جيش شعب دولة، وفعلا صار وقت التغيير".

Beirut, my eternal love, I got you forever inked on me and in me pic.twitter.com/06rcuZsdtn