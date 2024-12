"Sonic 3" ينتزع صدارة شباك التذاكر من "Mufasa: The Lion King"

كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم المغامرات والكوميديا "Sonic the Hedgehog 3" من انتزاع صدارة شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، بأول أسبوع عرضه وحقق إيرادات عالمية بلغت 61 مليون دولار، متفوقًا على فيلم "Mufasa: The Lion King" الذي احتل المركز الثاني بإيرادات بلغت 35 مليون دولار.

بينما جاء في المركز الثالث فيلم الفانتازيا "Wicked" بـ 14 مليون، وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة "Moana 2" بـ 13 مليون دولار، واحتل المركز الخامس فيلم الدراما والأكشن "Homestead" بـ 6 مليون دولار، وفي المركز السادس جاء فيلم الأكشن والإثارة "Gladiator 2" بـ 4.6 مليون دولار.

واحتل المركز السابع فيلم الأبطال الخارقين "Kraven: The Hunter" بـ 3.1 مليون، بينما جاء في المركز الثامن فيلم الكوميديا "Red One" بـ 1.5 مليون، وفي المركز التاسع فيلم الأنيميشن "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" بـ 1.2 مليون، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الدراما "The Best Christmas Pageant Ever" بـ 780 ألف دولار.

وتدور أحداث فيلم " Sonic the Hedgehog 3" حول شبيه القنفذ الأزرق سونيك، وهو قنفذ آخر يدعى "شادو"، يبدأ في استخدام أساليب ماكرة، معتمدًا على ذكائه الشديد، مما يدفع سونيك وأصدقائه ناكلز وتايلز للاتحاد في سبيل التصدي له، ويشارك ببطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود وهم جيم كاري، كيانو ريفز، ديمبسي جيبسون، بين شوارتز، أميديو فيديلي، تأليف جوش ميلر وبات كيسي، إخراج جيف فاولر.

يذكر أن، فيلم "Sonic the Hedgehog 3" هو الجزء الثالث من السلسلة التي عرض أول أجزائها عام 2020، مرورًا بالجزء الثاني عام 2002 وحقق الجزئين نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، جعل الشركة المنتجة تواصل المزيد من الأجزاء التي يتم عرضها تباعًا استغلالًا لهذا النجاح الكبير.

