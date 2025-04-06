يارا السكري بملابس البحر في أحدث ظهور.. والجمهور: "ملاك على هيئة بشر"

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لها في إحدى المدن الساحلية.

ظهرت يارا مرتدية ملابس البحر، واكتفت في تعليقها بوضع رمز لموج البحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقات على النحو التالي: "الجميلة بجد"، "بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق"، "قمر"، "سكر"، "ملاك على هيئة بشر"، "عروسة البحر الأحمر".

يارا السكري خاضت في رمضان 2025 أول تجاربها في عالم الدراما التليفزيونية، وشاركت في بطولة مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، صفوة، عصام السقا، غادة طلعت، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.