ماذا قال الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي أمام نادي سيراميكا في الدوري المصري؟

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي في المباراة التي تجمعه مساء اليوم السبت أمام نادي سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الدوري العام الممتاز.

وأعاد الحلفاوي نشر تشكيل النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "تمام، والنهاردة هنركز مع شغل يوسف، إيه بقى موضوع رضا سليم؟، وكهربا؟، والساعي؟، يارب نتعرف في التغييرات".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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