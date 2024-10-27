استقالة مدير الأخبار بقنوات MBC والمجموعة تقبل استقالته

كتبت- منال الجيوشي

كشفت مصادر استقالة مساعد الثبيتي مدير الأخبار بقنوات MBC وقبول المجموعة لاستقالته وذلك على خلفية التقرير الذي بث عبر شاشة MBC قبل أيام وأثار الكثير من الجدل.

وأكدت مصادر من داخل مجوعة MBC صحة إعلان قبول استقالة المسؤول الأول عن الأخبار في الشبكة

اقرأ أيضا:

50 صورة.. 10 فنانات الأكثر أناقة وجرأة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

هكذا عبرت أروى جودة عن سعادتها بلقاء محمود حميدة في مهرجان الجونة