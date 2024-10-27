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استقالة مدير الأخبار بقنوات MBC والمجموعة تقبل استقالته

10:42 م الأحد 27 أكتوبر 2024

مجموعة قنوات MBC

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كتبت- منال الجيوشي

كشفت مصادر استقالة مساعد الثبيتي مدير الأخبار بقنوات MBC وقبول المجموعة لاستقالته وذلك على خلفية التقرير الذي بث عبر شاشة MBC قبل أيام وأثار الكثير من الجدل.

وأكدت مصادر من داخل مجوعة MBC صحة إعلان قبول استقالة المسؤول الأول عن الأخبار في الشبكة

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قنوات mbc استقالة مدير الأخبار مساعد الثبيتي
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