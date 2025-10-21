رانيا يوسف وهنادي مهنا.. أجرأ 10 إطلالات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأضواء فور وصولها على ريد كاربت حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت بسنت مرتدية فستان جرئ أبرزت خلاله أنوثتها، وحرصت على تحية المتواجدين بقبلة على الريد كاربت، والتقط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

ويعرض للفنانة بسنت شوقي حاليا بالسينمات فيلم "هيبتا 2 المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

يذكر أن بسنت شوقي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "إذما" بطولة الفنان أحمد داود.

