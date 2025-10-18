شاركت الفنانة بلقيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت بلقيس، الصور التي ظهرت فيه مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة جدًا لوجودي هنا لأول مرة أغني مع الرائع العسيلي الأغنية الرسمية لعام 2026".

وتفاعلت الفنانة منى زكي مع إطلالتها، وعلقت: "حبيبتي نورتي مصر".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.