الجونة السينمائي.. مركز السينما العربية يعلن الفيلم الفائز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية

الجونة- منى الموجي:

في حفل أقيم ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد كبير من ضيوف المهرجان، أعلن مركز السينما العربية و European Film Promotion (EFP) عن الفائزين في النسخة الساسة من جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية ، والتي تضم 22 فيلماً أوروبياً، شاهدها 89 ناقداً عربياً من 15 دولة عربية.

وقد عُرضت جميع الأفلام الـ22 التي رشحتها مؤسسات الترويج السينمائي الوطنية من أنحاء أوروبا (المنظمات الأعضاء في EFP) للمرة الأولى في مهرجانات سينمائية دولية رائدة وفازت بجوائز. وكان الفيلم الفائز بـ جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية The Seed of the Sacred Fig للمخرج محمد روسلاف.

وتعلق على ذلك علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في هذه الدورة السادسة والمميزة من جوائز النقاد العرب للفيلم الأوروبي، والتي ضمت 22 فيلما من أهم الإنتاجات الأوروبية لهذا العام والتي شهدت عروضا في أهم المهرجانات العالمية وفازت ببعض جوائزها: أود قبل الإعلان عن الفيلم الفائز أن أوجه الشكر إلى كافة الزملاء من النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم والتي ضمت 89 ناقدا من 15 دولة عربية، والشكر موصول كذلك إلى الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى لجنة التحكيم هذا العام، على الجهد والاهتمام الذي بذلوه هذا العام في مشاهدة الأفلام والتصويت على الجائزة في مرحلتيها.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.