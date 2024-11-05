بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة في الجونة داخل البحر

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة حلا شيحة على الاستمتاع بوقتها في الجونة داخل البحر، خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

ونشرت حلا، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الساعات الأخيرة في الجونة، حتى أعود مرة أخرى إلى مكاني المفضل".

وظهرت حلا بإطلالة شتوية، مرتدية جاكت فرو باللون الأحمر.

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يذكر أن أخر أعمال حلا شيحة الدرامية، مسلسل إمبراطورية ميم الذي تم عرش في رمضان الماضي، بمشاركة خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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