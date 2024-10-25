نسرين طافش: "كفايا عليا أحضر مهرجان الجونة عشان أشوف أحلى الأفلام"

كتب -معتز عباس:

علقت الفنانة نسرين طافش على مشاركتها في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "طافش" في تصريحات تلفزيونية، إنه سعيدة بتواجدها في الدورة السابعة من مهرجان الجونة، مضيفة أنها حريصة دائمًا على حضور كافة فعاليات المهرجان في السنوات السابقة.

وأضافت:"أنا كل سنة بحضر مهرجان الجونة وببقى متحمسة عشان أشوف الأفلام الجديدة، عشان إدراة المهرجان دايما متحمسين وبيختاورا أفلام بعناية فائقة وبتشوف السينما وقفت لفين".

وتابعت: "ساعات ما بنقدرش نحضر نشوف كل المهرجانات، لكن كفايا علينا نيجي مهرجان الجونة عشان نشوف أحلى الأفلام ودي ميزة المهرجان".

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.



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