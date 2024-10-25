يسرا اللوزي من مهرجان الجونة: "فرصة الناس تتقابل ونشوف مشاريع جديدة"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن تفاصيل مشاركته في حفل افتتاح مهرجان الجونة، في دورته التاسعة.

وتحدثت يسرا اللوزي، في تصريحات تليفزيونية من الجونة، قائلة: "أتمنى من خلال الفن نقدر نوصل صوتنا للعالم اللي رافض يقبل الحقيقة، أنا حضرت من الدورة الأولى، وكل سنة بشوف تجديد، من سنتين كنت بشوف أخبار إن في دعم للمواهب الشابة واكتشاف مواهب جديدة".

وأضافت: "فرصة كل الناس تتقابل، ونشوف مشاريع جديدة وفي ندوات أكتر، واتمنى الجمهور العام والفنانين يحضروا الحاجات دي".

وعن أعمالها الفنية المقبلة، قالت يسرا اللوزي إنها تشارك في فيلم بعنوان "البحر الأسود"، وفيلم "برلين" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فضلًا عن مشاركتها في مسلسل "لام شمسية"، للمخرج كريم الشناوي.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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