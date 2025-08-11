تركي آل الشيخ يعلن عن أعلى فيلم عربي لعام 2025

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، نجاح فيلم "الزرفة" و تصدره شباك التذاكر السعودي لعام 2025، بعد بيع 638 ألف تذكرة خلال 6 أسابيع فقط.

وذكر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، أن فيلم "الزرفة" تخطى جميع الأفلام العربية في 2025، متفوقًا على، فيلم شباب البومب ٢ (فيلم سعودي) الذي وصل لـ 603,943 ألف تذكرة في 14 أسبوعا، وفيلم الهنا اللي أنا فيه (فيلم مصري) الذي حقق 563,547 ألف تذكرة في 16 أسبوعا.

وأشار إلى أن فيلم "الزرفة" لم يتفوق على الأفلام العربية فحسب، بل تجاوز أيضًا أفلام هوليوودية الكبرى مثل فيلم "F1 The MOVIE" ووصل إلى 557.1 ألف تذكرة في 6 أسابيع، وأفلام "Superman"، و"Jurassic World".

وعالميًا، احتل "الزرفة" المركز الثالث بقائمة الأفلام العالمية لعام 2025 بعد فيلم "Lilo & Stitch"، الذي باع 805.1 ألف تذكرة في 11 أسبوعًا، وفيلم "Inside out 2"، الذي باع 703.9 ألف تذكرة في 31 أسبوعًا.

واختتم تركي آل الشيخ، وكتب: "ولسا الطموح أكبر".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أعلن الأيام الماضية عن ملامح وتوجهات جديدة لموسم الرياض القادم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

