كتب- حسن مرسي:

علق الفنان أحمد السقا على فيديو الدعم الذي نشره للنجم محمد صلاح، كاشفًا دوافعه والردود التي تلقاها.

وقال السقا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كنت رايح فرح وشوفت صورة لصلاح وهو يبكي، وزعلت أوي، وعملت فيديو دعم له".

وأضح السقا الهدف من الفيديو: "وجهت رسالة لإدارة ليفربول، هما أكيد ميعرفوش أنا مين، وسجلت فيديو في الأول بالعربية لدعم رجل وطني عربي يفخر به الجميع".

وتابع : "أنا لم أحذف الفيديو، الفيديو حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة قبل الحذف، ثم فجأة تم حذفه، ولا أعلم سبب حذفه أو سبب زعل الناس من الفيديو".

وكشف السقا عن حالة من الهجوم الحاد والخارج على الفيديو، معقبًا "تعرضت للإهانة أنا وأسرتي في التعليقات، ووجدت شتيمة وتريقة على أبويا وأمي".

وأضاف: "صعبت علي نفسي، وأنا زعلان لأني جبت لمحمد صلاح الشتيمة من خلال هذا الفيديو".

وأشار الفنان أحمد السقا، إلى أنه سجل فيديو أخر باللغة الإنجليزية بعد نجاح الأول.

وقال: "قررت تسجيل فيديو بالإنجليزية عشان الناس بره يشوفه تأثير صلاح الكبير في الوطن العربي، وطلبت منهم تقدير هذا الشخص الذي ضحى من أجل ناديهم".

وأكمل السقا: "الناس عندنا سابوا دعم صلاح وانتفدوا صورة في الخلفية للفنان الراحل محمود المليجي من فيلم الارض مرتديًا كمامة"، موضحًا أن الصورة اشتراها خلال جائحة كورونا ولا تمثل أي إهانة لرمز من رموز الفن المصري".