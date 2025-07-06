السقا يكشف كواليس فيلمه الجديد ويمازح أحمد فهمي: خاطب مصر كلها

كتب- حسن مرسي:

كشف الفنان أحمد السقا عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد "أحمد وأحمد"،.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، قال السقا إن مشهد الخطوبة في الفيلم كان بالغ الصعوبة، حيث تطلب منه التحرك في مساحة لا تتجاوز 70 سنتيمترًا، على ارتفاع 3 أدوار كاملة.

وأضاف الفنان أحمد السقا، أن المشهد تم تصويره أكثر من مرة؛ نتيجة الخوف الذي انتاب الفريق المرافق له أثناء التصوير.

وأشار إلى أنه اضطر للذهاب إلى الخارج وتسلق العمارة من الأمام لإنجاز اللقطة، مؤكدًا أن المخرج بذل مجهودات كبيرة في هذا العمل لضمان خروجه بأفضل شكل.

ولفت السقا إلى أنه لم يراجع معايير السلامة بشكل كافٍ قبل التصوير، مما تسبب في إصابته ببعض الجروح خلال أعمال التصوير.

وأطلق النجم أحمد السقا تصريحًا ساخرًا عن الحياة العاطفية للفنان أحمد فهمي، قائلًا: "أحمد فهمي محتاج أم مش زوجة!".

وأضاف "فهمي كل ما يدخل في علاقة ويقول لي إنها جدية، ألاقيه بعدها بيقول لي دي كانت خطوبة بس.. لو دخلنا السجل المدني هنلاقيه خاطب مصر كلها".