شهد حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام، الذي أقيم في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن، على العديد من المفاجآت منها فوز فيلم الدراما "One Battle After Another" بنصيب الأسد منها جائزة "أفضل فيلم" وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وحضر الحفل عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين عدد أهم الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025.

وكان من أبرز الحضور تيانا تايلور، كاري موليجان، كيت هادسون، ليوناردو دي كابريو، مايكل بي جوردن، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، جيسي باكلي، سادي سينك، فاجنر مورا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

تم بث الحفل في المملكة المتحدة على الهواء مباشرة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، وقدم الحفل الممثل الاسكتلندي الان كومينج.

وإليكم القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز بافتا 2026

جائزة "أفضل فيلم"- فيلم "One Battle After Another"

جائزة "أفضل فيلم بريطاني"- "Hamnet"

جائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي"- روبرت أرامايو عن فيلم الدراما "I Swear"

جائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي"- جيسي باكلي عن فيلم "Hamnet"

جائزة "أفضل ممثل في دور مساعد"- شون بن عن فيلم "One Battle After Another"

جائزة "أفضل ممثلة في دور مساعد"- يونومي موساكو "Sinners"

جائزة "أفضل نص سينمائي أصلي"- فيلم "Sinners"

جائزة "أفضل نص سينمائي مقتبس"- فيلم الدراما "One Battle After Another"

جائزة "أفضل تصوير سينمائي"- "One Battle After Another"

جائزة "أفضل مونتاج"- "One Battle After Another"

جائزة "أفضل تصميم إنتاجي"- "Frankenstein"

جائزة "أفضل تصميم ملابس"- "Frankenstein"

جائزة "أفضل مكياج"- "Frankenstein"

جائزة "أفضل صوت"- "F1"

جائزة "أفضل مؤثرات بصرية"- "Avatar: Fire and Ash"

جائزة "أفضل فيلم أجنبي"- "Sentimental Value"

جائزة "أفضل فيلم رسوم متحركة"- "Zootopia"

جائزة "أفضل فيلم وثائقي"- "Mr. Nobody Against Putin"

جائزة"أفضل عمل أول لمؤلف أو مخرج أو منتج بريطاني"- My Father’s Shadow للمخرج البريطاني- النيجيري أكينولا ديفيس جونيور.

جائزة "أفضل فيلم بريطاني رسوم متحركة قصير"- Two Black Boys in Paradise

جائزة "أفضل فيلم بريطاني قصير"- This Is Endometriosis

جائزة "أفضل فريق عمل"- فيلم "I Swear"

جائزة "أفضل مخرج"- بول توماس أندرسون عن فيلم "One Battle After Another"

جائزة "أفضل موسيقى تصويرية"- Sinners

اقرأ أيضا:

في سباق إعلانات رمضان.. من الأعلى مشاهدة عمرو دياب أم عبلة كامل؟





فوضى مرورية وتوقف تصوير "إفراج".. الجمهور يلتف حول عمرو سعد والأمن يتدخل



