كتب- مروان الطيب:

فاز الممثل والمنتج الأمريكي شون بن بجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم الدراما "One Battle After Another" بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام الذي يقام مساء اليوم الأحد في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.

فيلم "One Battle After Another" مرشح لـ 14 جائزة بافتا هذا العام من ضمنها "أفضل فيلم".

ويشهد الحفل عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين عدد أهم الأعمال التي عرفت تم عرضها طوال عام 2025.

وكان من أبرز الحضور تيانا تايلور، كاري موليجان، كيت هادسون، ليوناردو دي كابريو، مايكل بي جوردن، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، جيسي باكلي، سادي سينك، فاجنر مورا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يتم بث الحفل في المملكة المتحدة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، ويقدم الحفل الممثل الاسكتلندي الان كومينج.

