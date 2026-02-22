كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الدراما "My Father’s Shadow" بجائزة " أفضل عمل أول لمؤلف أو مخرج أو منتج بريطاني" بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام الذي يقام في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن، وفاز بها المخرج البريطاني- النيجيري أكينولا ديفيس جونيور.

ويشهد الحفل عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين عدد أهم الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025.

كان من أبرز الحضور تيانا تايلور، كاري موليجان، كيت هادسون، ليوناردو دي كابريو، مايكل بي جوردن، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، جيسي باكلي، سادي سينك، فاجنر مورا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يتم بث الحفل في المملكة المتحدة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، ويقدم الحفل الممثل الاسكتلندي الان كومينج.

تدور أحداث فيلم "My Father’s Shadow"حول شقيقين يستكشفان مدينة لاغوس برفقة والدهما المنفصل عنهما خلال أزمة الانتخابات النيجيرية عام 1993، ويشهدان على ضخامة المدينة ومعاناة والدهما اليومية في ظل الاضطرابات السياسية التي تهدد رحلتهما إلى الوطن.

