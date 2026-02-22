كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Frankenstein" بجائزتي "أفضل مكياج" و"أفضل تصميم إنتاجي" بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام الذي يقام مساء اليوم الأحد في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.

فيلم "Frankenstein" مرشح لـ 8 جوائز بافتا هذا العام من ضمنها "أفضل تصوير سينمائي".

ويشهد الحفل عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين عدد أهم الأعمال التي عرفت تم عرضها طوال عام 2025.

وكان من أبرز الحضور تيانا تايلور، كاري موليجان، كيت هادسون، ليوناردو دي كابريو، مايكل بي جوردن، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، جيسي باكلي، سادي سينك، فاجنر مورا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يتم بث الحفل في المملكة المتحدة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، ويقدم الحفل الممثل الاسكتلندي الان كومينج.

اقرأ أيضا:

في سباق إعلانات رمضان.. من الأعلى مشاهدة عمرو دياب أم عبلة كامل؟





فوضى مرورية وتوقف تصوير "إفراج".. الجمهور يلتف حول عمرو سعد والأمن يتدخل



