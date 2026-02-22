إعلان

فيلم "فرانكشتاين" يفوز بجائزتي "أفضل مكياج" و"أفضل تصميم" بحفل جوائز بافتا 2026

كتب : مروان الطيب

10:02 م 22/02/2026 تعديل في 10:43 م

كواليس فيلم فرانكشتاين

كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Frankenstein" بجائزتي "أفضل مكياج" و"أفضل تصميم إنتاجي" بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام الذي يقام مساء اليوم الأحد في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.

فيلم "Frankenstein" مرشح لـ 8 جوائز بافتا هذا العام من ضمنها "أفضل تصوير سينمائي".

ويشهد الحفل عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين عدد أهم الأعمال التي عرفت تم عرضها طوال عام 2025.

وكان من أبرز الحضور تيانا تايلور، كاري موليجان، كيت هادسون، ليوناردو دي كابريو، مايكل بي جوردن، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، جيسي باكلي، سادي سينك، فاجنر مورا، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يتم بث الحفل في المملكة المتحدة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، ويقدم الحفل الممثل الاسكتلندي الان كومينج.

