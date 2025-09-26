26 نوفمبر.. بدء عرض الموسم الخامس من Stranger Things على "نتفليكس"

كتبت- منى الموجي:

يعود Stranger Things 5 على منصة نتفليكس في موسمه الأخير على ثلاثة أجزاء: يُعرض الجزء الأول في 26 نوفمبر (أربع حلقات)، ويُعرض الجزء الثاني في 25 ديسمبر (ثلاث حلقات)، ويُعرض الجزء الأخير في ليلة رأس السنة الميلادية.

Stranger Things – الموسم الخامس

تدور الأحداث في خريف 1987، وما تزال بلدة هوكينز تعاني ندوب فتح الشقوق، والأبطال يتحدون لهدف واحد: العثور على ڤيكنا والقضاء عليه. لكن فيكنا اختفى، ولا أحد يعرف مكانه أو خططه. وتزداد المهمة صعوبة بعد أن وضعت الحكومة البلدة تحت حجر عسكري وشددت مطاردتها لإليفن، ما أجبرها على الاختباء من جديد.

ومع اقتراب ذكرى اختفاء "ويل"، يعود ذلك الإحساس الثقيل بالخطر ليخيّم من جديد. المعركة الأخيرة تقترب، حاملةً معها ظلامًا أعظم وأكثر فتكًا مما واجهه أبطالنا من قبل. فهل تنجو البلدة في هذه المواجهة الحاسمة؟ لإنهاء الكابوس، سيحتاجون إلى الجميع… كل فرد من الفريق، ليتحدوا ويقفوا كتفًا إلى كتف، ويحاربوا معًا؛ لآخر مرة.

المسلسل فكرة الأخوين دفر، ومن إنتاج Upside Down Pictures و21 Laps Entertainment، ويشارك الأخوان دفر كمنتجين منفذين إلى جانب شون ليفي من 21 Laps Entertainment و"دان كوهين".

يضم طاقم التمثيل: وينونا رايدر (جويس بايرز)، وديفيد هاربر (جيم هوبر)، وميلي بوبي براون (إيليفن)، وفين وولفهارد (مايك ويلر)، وجاتين ماتارازو (داستين هندرسون)، وكاليب ماكلوجلين (لوكاس سينكلير)، ونواه شناب (ويل بايرز)، وسادي سينك (ماكس مايفيلد)، وناتاليا داير (نانسي ويلر)، وتشارلي هيتون (جوناثان بايرز)، وجو كيري (ستيف هارينغتون)، ومايا هوك (روبين باكلي)، وبريا فيرجسون (إريكا سينكلير)، وبريت جيلمان (موراي)، وجيمي كامبل باور (فيكنا)، وكارا بوونو (كارين ويلر)، وإيميبيث ماكنالتي (فيكي)، ونيل فيشر (هولي ويلر)، وجيك كونيلي (ديريك تيرنبو)، وأليكس برو (الملازم أكيرز)، وليندا هاميلتون (د. كاي).