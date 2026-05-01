الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

18:00

لوريان

"رفقة كريم فؤاد".. محمد هاني يدعم لاعبي الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة في مباراة القمة

كتب : يوسف محمد

09:43 م 01/05/2026 تعديل في 11:15 م
حرص الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد، على التواجد في ستاد القاهرة الدولي لدعم لاعبي الفريق في مباراة القمة المقامة حاليا أمام الزمالك، في ستاد القاهرة الدولي.

وظهر الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد، في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم لاعبي الأحمر في مباراة الفريق اليوم أمام الأبيض.

غياب الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد عن مباراة القمة

ويفتقد النادي الأهلي لخدمات الظهير الأيمن للفريق محمد هاني، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في الجولة الماضية أمام بيراميدز.

فيما يغيب كريم فؤاد عن مباراة اليوم أمام الزمالك، بسبب عدم الجاهزية الفنية بشكل كامل.

ويسعى النادي الأهلي لمصالحة جماهيره بقوة في مباراة اليوم، في ظل تراجع نتائج الفريق بشكل كبير في الفترة الماضية، كان آخرها الهزيمة بثلاثية أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، أمام نظيره بيراميدز في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

الأهلي والزمالك الدوري المصري مباراة القمة

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران