كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إنهم أنهوا الاتفاق مع جناح فريق فاركو أحمد شريف لتدعيم صفوفهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية ولكن يتبقى بعض (الرتوش) مع ناديه قبل الإعلان الرسمي.

شريف صاحب الـ 22 عاماً حاليًا تم تصعيده للفريق الأول بنادي وادي دجلة في موسم 19/20 في عامه الـ 17 ليشارك مع الفريق بالدوري بـ 9 مباريات.

وحصل اللاعب على فرصة أكبر بالموسم التالي 2021/2020 إذ شارك بـ 12 مباراة سجل خلالهما هدفين أحدهما في مرمى الأهلي خلال 29 دقيقة لعب ليخطف الأنظار.

ودخل مسؤولو الأهلي بعد ذلك في مفاوضات مع نادي دجلة لضمه هو وزميله كريم الدبيس ـ الذي انتقل فيما بعد للقلعة الحمراء .

ولكن لم تتم الصفقة وانضم اللاعب في الموسم التالي 2021/22 لصفوف فاركو مع هبوط نادي وادي دجلة ليستمر نجم منتخب الشباب حينها بقميص الفريق السكندري حتى الآن.

وتعرضت مسيرة اللاعب الشاب لهزة قوية في ديسمبر 2021 حين تعرض لحادث سير رفقة خطيبته التي تُوفيت على إثر الحادثة لعيش أوقاتاً صعبة إذ كتب عبر حسابه بمنصة إنستجرام حينها "ميت إكلينيكياً" قبل أن يسجل هدفه التالي للحادثة بعد عام وكان في شباك الأهلي واحتفل بقميص كُتب عليه " في الجنة M" في إشارة للحرف الأول من اسم خطيبته الراحلة.

اللاعب شارك بقميص فاركو 108 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 لزملائه بعدما شارك مع وادي دجلة في 21 مباراة سجل خلالها هدفين.