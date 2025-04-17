تلقت نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني أمس الأربعاء، هزيمة غير متوقعة على يد أمينة عرفي، في أولى مباريات الدور الثاني ببطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وحققت أمينة عرفي الفوز على حساب نور الشربيني، بعد مباراة قوية جمعت بينهما واستمرت لمدة ساعة وواحد وأربعون دقيقة، قبل أن تحسمها عرفي بنتيجة 3-2.

وتعد هزيمة نور الشربيني أحد أكبر مفاجأت البطولة، حيث أنها كانت أبرز المرشحين للفوز باللقب، فنور الشربيني تأتي في مقدمة أهم وأبرز لاعبات الإسكواش في العالم خلال السنوات الماضية، مما جعلها تتربع على قمة التصنيف العالمي خلال الفترة الماضية.

من هى نور الشربيني؟

تبلغ نور الشربيني من العمر 29 عاما، فهى من مواليد 1 نوفمبر 1995، تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتمكنت الشربيني خلال السنوات الماضية، من تحقيق الكثير من الأرقام المميزة في هذه اللعبة، حيث تعد أول لاعبة تصعد إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش في 9 مناسبات مختلفة، تمكنت خلالهم من التتويج باللقب في 7 مناسبات.

كما أنها تعد أصغر لاعبة مصرية في التاريخ، تدخل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات في الإسكواش في التصنيف العالمي للاسكواش.

وتعتبر الشربيني أول لاعبة مصرية تتوج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تحت 13 عاما، في عام 2009 بعد الفوز على نوران جوهر في النهائي.

وفي يوليو من عام 2024، احتفلت نور الشربيني بحفل زفافها على عمرو الحلو لاعب كرة اليد السابق بنادي سبورتنج والذي يعمل حاليا طبيب أسنان.