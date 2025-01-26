كتب - يوسف محمد:

يترقب كل عشاق الكرة المصرية اليوم، متابعة واحدة من أقوى مباريات الكرة المصرية، حينما يواجه النادي الأهلي اليوم، نظيره بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، جمعهم من نفس عدد المباريات.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بمسماه الجديد

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بمسماه الجديد، بعد أن تم تغييره من الأسيوطي إلى "بيراميدز"، فإننا نجد أن هذه المواجهة ستحمل الرقم 17 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معًا في 16 مباراة من قبل.

وخلال 16 مباراة من قبل، نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز 8، فيما حقق بيراميدز الفوز في 5 مباريات، حضر التعادل في ثلاث لقاءات بينهما.

وبشكل عام تواجها الفريقين معًا في 21 مباراة، تمكن خلالهم المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 11 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 لقاءات، فيما حضر التعادل بينهما في 4 مباريات.

الهدافين التاريخيين لمباريات الأهلي وبيراميدز

ويتقاسم كلا من، وسام أبو علي وعمرو السولية ثنائي المارد الأحمر، وثنائي بيراميدز السابق عبد الله السعيد وإيرك تراوري صدارة هدافي مواجهات الفريقين معًا، برصيد ثلاثة أهداف كلاً منهم.

ويغيب النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر، عن مباراة الفريق أمام بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بسبب الإصابة.

القيمة التسويقية للفريقين

وتصل القيمة التسويقية للنادي الأهلي، إلى 29.58 مليون يورو، يعد إمام عاشور أعلى لاعبي المارد الأحمر من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 3 مليون يورو، فيما وصلت القيمة التسويقية لبيراميدز 21.55 مليون يورو، يعد إبراهيم عادل اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في بيراميدز، بقيمة وصلت إلى 2 مليون يورو.