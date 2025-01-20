"مش مصدق اللي قاله".. مسؤول الأهلي يوجه رسالة نارية لـ كولر بشأن الصفقات

كتب- محمد خيري:

وجه وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، رسالة قوية للسويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب ملف الصفقات والتدعيمات في الفترة الحالية.

قال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "هناك عدة لاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهم، مما يصعب عملية ضمهم في يناير، والأهلي يبحث عن جودة عالية، وأعلم أن هناك تدعيمات، ولكن يجب أن تكون على مستوى النادي، وليس لمجرد إرضاء الناس، ولكن ستكون هناك صفقات بصفوف الأهلي وسوف يستمرون معنا".

وأضاف: "هناك لاعبين خرجوا من صفوف الأهلي، وكان هذا الأمر بموافقة المدرب، والآن هو يطلب صفقات، وأي لاعب ينضم للنادي يكون بموافقته أيضًا".

أكمل: "كولر هو مسؤول عن كل لاعب ينضم أو يرحل عن الأهلي، وأنا كنت ضد رحيل بيرسي تاو".

وتابع: "بن شرقي لاعب كبير جدًا وأنا مع التعاقد معه، ويتم تجهيز عدة لاعبين في مختلف المراكز ويتم عرضها على المدرب".

وعن أزمة المترجم قال "سليمان": "يجب أن ينقل المترجم كل شئ من المدرب، ولكن ليس في كل الأوقات، يجب أن يمتلك خبرة جيدة ووعي بما يحدث، ويعرف يوقف المدرب عند سؤال معين".

وشدد: "لا أصدق ما قاله كولر عن عدم عرض لاعبين عليه، وأنا على يقين أن مسؤولي الأهلي يعملون للبحث عن صفقات منذ فترة طويلة".

وأتم تصريحاته: "هذه ثاني مرة يتحدث، فيها كولر عقب تراجع المستوى أو التعرض لهزيمة، والضغط بيفرق معاه، وكان يجب عليه أن يتحدث بشكل فني بصورة أكبر خلال المؤتمر الصحفي، سواء عن ظروف المباراة أو التبديلات، ولكن لا يدخل في هذا الملف، لأنه حتى حال قدوم صفقات لن تلعب بشكل مباشر، لأنه ليس أي أحد لديه الخبرة والتمرس في أفريقيا".

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