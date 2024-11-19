"من رفعت لـ شوقي".. عام الوفيات في الملاعب المصرية

كتب- محمد خيري:

عدد من الوفيات شهدتها الملاعب المصرية هذا العام، لأسباب مختلفة، سواء في كرة القدم أو الرياضات الأخرى.

الساعات الماضية شهدت، وفاة لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي، بعد سقوطه في الملعب خلال مواجهة فريقه أمام مركز شباب القزازين ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، بعد توقف قبله ونقله للمستشفى، ولم يستمر أيام معدودة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

عام الوفيات في الملاعب المصري

أحمد رفعت

بدأ العام الحالي 2024، بوفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، الذي سقط على أرض الملعب قبل حوالي أربعة أشهر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء إحدى المباريات، ورغم محاولات إنقاذه وتلقيه العلاج المكثف، في إحدى المستشفيات وخروجه منها، ولكن وافته المنية في يوليو 2024.

إيهاب جلال

ورحل عن عالمنا أيضا، إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الإسماعيلي، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة، واستمر في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

محمد شوقي

رحل محمد شوقي متأثراً بالإصابة، بأزمة قلبية، التي لحقت به أثناء مباراة فريقه كفر الشيخ ونادي مركز شباب القزازين، التي أقيمت ضمن منافسات دوري القسم الثاني المصري، يوم الأربعاء الماضي.

لاعبة سبورتنج للكرة الطائرة

توفت لاعبة فريق 2015 للكرة الطائرة بنادي سبورتنج فريدة خالد، إثر حادث أليم، وفقا لما أعلنه والده عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

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