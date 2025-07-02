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مصراوي يكشف خطة غزل المحلة للمشاركة في دوري السيدات

03:40 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    غزل المحلة يعلن تكوين فريق سيدات (20)
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    غزل المحلة يعلن تكوين فريق سيدات (22)
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    غزل المحلة يعلن تكوين فريق سيدات (2)
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كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع خطة نادي غزل المحلة للمشاركة في الدوري المصري للسيدات، بعد إعلانه تكوين فريق سيدات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "يقود الفريق كابتن محمد مرسي، لكنه لن يشارك في الدوري الممتاز من أول موسم، وينتظر للعام المقبل، رغم أن لديه الحق في المشاركة بسبب وجود فريق الرجال، وبدلا من ذلك سيشارك في الدرجة الثالثة".

وأضاف: "غزل المحلة سيشارك في الدرجة الثالثة للاستعداد للموسم المقبل، ومن أجل تجميع الفريق واللاعبات السابقات، وحتى يعلم الجميع أن هناك فريق يسمى غزل المحلة".

واختتم المصدر: "نصف اللاعبات اللواتي ظهرن في إعلان تكوين الفريق ناشئات والدوري الممتاز يضم فرق كبرى، لهذا يجب الاستعداد أولا وسيكون لنا الحق في المشاركة بالممتاز العام المقبل، مثلما فعل الاتحاد السكندري الذي سيشارك في الممتاز الموسم المقبل".

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غزل المحلة الدوري المصري للسيدات فريق غزل المحلة
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