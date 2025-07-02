مصراوي يكشف خطة غزل المحلة للمشاركة في دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مطلع خطة نادي غزل المحلة للمشاركة في الدوري المصري للسيدات، بعد إعلانه تكوين فريق سيدات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "يقود الفريق كابتن محمد مرسي، لكنه لن يشارك في الدوري الممتاز من أول موسم، وينتظر للعام المقبل، رغم أن لديه الحق في المشاركة بسبب وجود فريق الرجال، وبدلا من ذلك سيشارك في الدرجة الثالثة".

وأضاف: "غزل المحلة سيشارك في الدرجة الثالثة للاستعداد للموسم المقبل، ومن أجل تجميع الفريق واللاعبات السابقات، وحتى يعلم الجميع أن هناك فريق يسمى غزل المحلة".

واختتم المصدر: "نصف اللاعبات اللواتي ظهرن في إعلان تكوين الفريق ناشئات والدوري الممتاز يضم فرق كبرى، لهذا يجب الاستعداد أولا وسيكون لنا الحق في المشاركة بالممتاز العام المقبل، مثلما فعل الاتحاد السكندري الذي سيشارك في الممتاز الموسم المقبل".

اقرأ أيضًا:

من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني لنادي الهلال؟

هل يرحل ناصر منسي للدوري السعودي؟.. مصدر يكشف التفاصيل