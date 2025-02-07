7 أرقام تاريخية تحققت في أول قمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري للسيدات، عن مواجهة أخرى تجمع بين الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من النهائيات.

نظام الدوري المصري للسيدات

تقام النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات، بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب فريقان (الأميرية ودلفي)، مقسمين على مرحلتين، الأولى دور أول والثانية مجموعتين، المجموعة الأولى تضم أول 8 فرق تتنافس على اللقب، والمجموعة الثانية تضم آخر 9 فرق من أجل البقاء وحسم موقف الفرق التي ستهبط للقسم الثاني.

وتضم المجموعة الأولى كل من، مسار، الأهلي، وادي دجلة، الزمالك، مودرن سبورت، زد إف سي، البنك الأهلي، المقاولون العرب.

أرقام تاريخية تحققت في أول قمة نسائية

التقى الأهلي والزمالك في الظهور الأول للثنائي في المسابقة، بالجولة الأولى، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في أول قمة نسائية.

وتحققت 7 أرقام في هذه المباراة، وهي:

أول فوز في القمة النسائية كان من نصيب الأهلي

أول هدف في تاريخ القمة سجلته تشارتي روبن لاعبة الأهلي

أول هدف للزمالك في شباك الأهلي سجلته سبيستيا اكوى

أول هدف للأهلي في شباك الزمالك سجلته تشارتي روبن

أول قمة تجمع بين الأهلي والزمالك أقيمت على ملعب الزمالك (عبداللطيف أبو رجيلة)

أول بطاقة صفراء في تاريخ القمة كانت من نصيب نورا خالد لاعبة الأهلي

أول بطاقة حمراء في تاريخ القمة كانت من نصيب رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي