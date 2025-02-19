مشادة بالأيدي بين لاعبتين في الدوري المصري للسيدات (فيديو)
كتبت-هند عواد:
شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الطيران مع نظيره المصري البورسعيدي، في الدوري المصري، اشتباك بالأيدي بين لاعبات الفريق.
فازت سيدات المصري البورسعيدي على الطيران، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية (الهبوط) بالدوري المصري للسيدات.
وأثناء احتفال لاعبات المصري البورسعيدي وهتافهن: "يا ليالي يا ليالي المصري السد العالي"، قالت إحدى لاعبات الطيران: "انتوا المركز الـ17 عقبال الدروي"، وفي طريقها وجدت إحدى لاعبات المصري، وعلى الفور بدأت المشادة بين الثنائي.
@ahmedyasserofficial الطف الكائنات بعد مباراة المصري & الطيران +38 🌚😂. #weman #يوم_المباراة #كره_قدم_نسائيه ♬ الصوت الأصلي - ahmedyasserofficial
ويتصدر المصري البورسعيدي مجموعة الهبوط، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الطيران في المركز الثاني، برصيد 15 نقطة.
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