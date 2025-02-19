مشادة بالأيدي بين لاعبتين في الدوري المصري للسيدات (فيديو)

مشادة بالأيدي بين لاعبتين في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الطيران مع نظيره المصري البورسعيدي، في الدوري المصري، اشتباك بالأيدي بين لاعبات الفريق.

فازت سيدات المصري البورسعيدي على الطيران، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية (الهبوط) بالدوري المصري للسيدات.

وأثناء احتفال لاعبات المصري البورسعيدي وهتافهن: "يا ليالي يا ليالي المصري السد العالي"، قالت إحدى لاعبات الطيران: "انتوا المركز الـ17 عقبال الدروي"، وفي طريقها وجدت إحدى لاعبات المصري، وعلى الفور بدأت المشادة بين الثنائي.

ويتصدر المصري البورسعيدي مجموعة الهبوط، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الطيران في المركز الثاني، برصيد 15 نقطة.

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