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علياء الزنوكي تكشف كواليس احتفالها على طريقة أحمد ياسر ريان

01:50 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة .
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة ..
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة 1
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان .
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة 4
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان 1
  • عرض 17 صورة
    احتفال علياء الزنوكي على طريقة زوجها أحمد ياسر ريان.
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان ..
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة
  • عرض 17 صورة
    علياء الزنوكي لاعبة زد ومنتخب مصر السابقة
  • عرض 17 صورة
    احتفال علياء الزنوكي على طريقة زوجها أحمد ياسر ريان
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كتبت-هند عواد:

في إحدى مباريات الدوري المصري للسيدات الموسم الماضي، سجلت علياء الزنوكي لاعبة زد هدفا، واتجهت نحو المدجات لتحتفل بطريقة مميزة، ومن الخارج كان يشاهدها زوجها أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، رفقة ابنتهما مليكة.

وروت علياء الزنوكي تفاصيل الاحتفال، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، وقالت: "حركة وضع يدي خلف رأسي، قام بها أحمد بعدها أهدر فرصة سهلة أمام المرمى، في وقت احتاج للتسجيل فيه أكتر، كان نفسه يخلص الكرة بشكل أفضل، وظل فترة منزعجا، بعدها بمباراة سجلت واحتفلت بهذه الحركة، ولم أخبره أنني أنوي على تقليده وانتظرت حتى حصلت على صور المباراة، وعندما رأها "اتبسط وخرج من المود".

وأضافت: "بالنسبة لي هذا الاحتفال له معنى عميق، عندما أهدر الكرة كان يريد أن يسجلها، لكنه ضحك حتى عندما ضاعت، وهذا شيء تعملته منه، مهما كانت الأشياء صعبة وليس كما نريد، يجب أن نأخذ الموضوع بهدوء أكثر ونبتسم لكل شيئ".

وأتمت: "أصبح الأمر بالنسبة لي أنني سأضحك حتى لو هذا أمر صعب، سأتخطاه بسهولة، وفي مباراة أخرى كان أحمد يشاهدها هو وشقيقته دانا وابنتنا مليكة، سجلت هدفا وذهبت له واحتفلت بنفس الاحتفال".

الدوري المصري للسيدات علياء الزنوكي أحمد ياسر ريان زوجة أحمد ياسر ريان
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