سيدات الأهلي تعدن للانتصارات بـ11 هدفا

كتيت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، على بالم هيلز، بنتيجة 11-0، في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري للسيدات.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، شارتي روبن أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ميا داردن، حبيبة عمر، منة طارق، لولو نصر، أشرقت عادل، ألكسندرا جورجيڤيتش، حبيبة عصام.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات، بعد الهزيمة الأولى التي تعرض لها في المباراة السابقة، بالخسارة من مسار بنتيجة 3-1.