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أحمد رمضان: "هدفنا خلق خبرات ونخطط لحصد دوري أبطال أفريقيا العام المقبل"

10:47 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 5 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 5 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 5 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
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كتب-طه عبدالله:

تحدث أحمد رمضان المدير الفني لسيدات مسار، عن المنافسة في دوري أبطال أفريقيا وحصد الميدالية البرونزية، بعد الخسارة من الجيش الملكي المغربي في نصف النهائي.

وقال أحمد رمضان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الجيش الملكي فريق قوي ومحترم والمباراة كانت صعبة بالنسبة لهم، سبق وأن واجهناهم من قبل في تصفيات شمال أفريقيا، وكنا نعلم قدرتهم جيدًا خضنا مباراة جيدة أمامهم وخلقنا العديد من الفرص، أضعنا ركلة جزاء، وكان لدينا ركلة أخرى لم تحتسب، ربما كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء".

وأوضح: "أحرزنا هدف التعادل لكن للأسف نتيجة عدم وجود خبرات ارتكبنا خطأ في مكان خطر بوقت صعب، وتمكنوا من خلاله من تسجيل هدف الفوز، الحمد لله نتعلم جميعًا من تلك الأمور، حافظنا على تركيزنا عقب المباراة ودرسنا الدروس المستفادة منه، فرق الخبرات بيننا وبين الجيش الملكي وماميلودي صنداونز كان مؤثرًا لكننا شرحنا لهن كيفية التعامل مع المنافسين واللاعبات الأكبر منهن في السن، وتمكنا في التحكم بسير المباراة أمامهن نتيجة التحضير الجيد ولدينا لاعبات على قدر متميز من الذكاء".

وأضاف: "الهدف الأساسي أن يتم خلق الخبرات للفريق أثناء نموهم سنيًا، ومتوسط الأعمار لدينا 20 سنة و4 أشهر، وأكبر لاعبة لدينا في الفريق تبلغ 27 عامًا، ونخطط لحصد دوري أبطال أفريقيا في قادم المناسبات بعد الترابط الذي ظهرت به اللاعبات، واكتساب الخبرات بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعبة في السن".

وأتم تصريحاته: "شاهدت إيدو النيجيري منذ شهر ونصف ورأيت مباريات التصفيات الخاصة به قبل التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا وقمت بمتابعة المباريات الخاصة به، وحللنا الفريق وأسلوبه وحاولنا إيقاف الفريق ولم يتمكنوا من التسجيل أمامنا ونحن الفريق الوحيد الذي لم يستقبل من نادي إيدو أهداف، وهدفنا الفوز خلال الـ90 دقيقة".

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