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موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري السيدات

05:16 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك
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    لاعبات الزمالك للسيدات من تدريبات اليوم (1)
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    تدريبات سيدات الزمالك
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    الحكمة شاهندة المغربي من مباراة الأهلي والزمالك للسيدات
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    لاعبات الزمالك للسيدات من تدريبات اليوم (2)
  • عرض 19 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري 1
  • عرض 19 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
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كتبت-هند عواد:

تستأنف مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات، اليوم الجمعة، ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، بحثا عن الفوز الثالث في المسابقة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، المصري البورسعيدي، في الثانية والنصف ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وفازت سيدات الزمالك على المقاولون العرب، في الجولة الماضية، بنتيجة 2-1، لتحققن ثاني انتصار بعد الفوز على زد بثلاثية نظيفة، وخسر الفريق لقاء وحيد في الجولة الأولى ضد الأهلي.

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الدوري المصري الدوري المصري للسيدات نادي الزمالك موعد مباراة فريق كرة القدم سيدات بالزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي سيدات
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