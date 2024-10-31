دوري السيدات.. سداسية لوادي دجلة ورباعيتين لزد والبنك الأهلي

كتبت-هند عواد:

انطلقت مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري للسيدات، اليوم الخميس، وأقيمت 3 مباريات، وادي دجلة والمقاولون العرب، إنبي والبنك الأهلي، زد والمعادي واليخت، وشهدت هذه المباريات إحراز 14 هدفا.

وحققت سيدات وادي دجلة الفوز على المقاولون العرب، بنتيجة 6-0، وسجلت جيهان ممدوح هدفين، وأحرزت كل من نهى الصلح ومنار السيد وجوي عماد وسارة عبدالله، هدفا وحيدا.

فيما حققت سيدات البنك الأهلي الفوز على إنبين بنتيجة 4-0، وسجلت جانيت بوندي ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحرزت طيبات أودويكي الهدف الثالث.

وفازت سيدات زد على المعادي واليخت، بنتيجة 4-0، وسجلت أجو ثلاثة أهداف "هاتريك".

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