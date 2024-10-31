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دوري السيدات.. سداسية لوادي دجلة ورباعيتين لزد والبنك الأهلي

05:11 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    من مباراة زد والمعادي واليخت (3)
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    أجو محترفة زد (3)
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    من مباراة زد والمعادي واليخت (4)
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    من مباراة زد والمعادي واليخت (1)
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    احتفال لاعبات زد
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    جانيت بوندي صاحبة هاتريك البنك الأهلي
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    جوي عماد لاعبة وادي دجلة
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    جيهان الصلح لاعبة وادي دجلة
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    منار السيد لاعبة وادي دجلة
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    طيبات أودويكي لاعبة البنك الأهلي
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    نهى الصلح لاعبة وادي دجلة
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كتبت-هند عواد:

انطلقت مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري للسيدات، اليوم الخميس، وأقيمت 3 مباريات، وادي دجلة والمقاولون العرب، إنبي والبنك الأهلي، زد والمعادي واليخت، وشهدت هذه المباريات إحراز 14 هدفا.

وحققت سيدات وادي دجلة الفوز على المقاولون العرب، بنتيجة 6-0، وسجلت جيهان ممدوح هدفين، وأحرزت كل من نهى الصلح ومنار السيد وجوي عماد وسارة عبدالله، هدفا وحيدا.

فيما حققت سيدات البنك الأهلي الفوز على إنبين بنتيجة 4-0، وسجلت جانيت بوندي ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحرزت طيبات أودويكي الهدف الثالث.

وفازت سيدات زد على المعادي واليخت، بنتيجة 4-0، وسجلت أجو ثلاثة أهداف "هاتريك".

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دوري السيدات البنك الأهلي وادي دجلة زد المعادي واليخت
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