شيكابالا وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد هنادي مهنا
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كتبت-هند عواد:
احتفل محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق وزوجته "سارة"، بعيد ميلاد الفنانة هنادي مهنا، رفقة أصدقائهم المقربين.
وأعاد شيكابالا نشر مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه اللاعب وزوجته والمنتج كريم أبو ذكري والفنانة هنا الزاهد.
ونشرت هنادي مهنا نفس مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "شكرا لعائلتي، بحبكم أوي".
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