كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
22:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

محمود شيكابالا يرد على رسالة محمد منير

07:02 ص الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منير (1)
  • عرض 10 صورة
    الكينج محمد منير (1)
  • عرض 10 صورة
    منير ونادر
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا 1
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا يقضي عطلته في أسوان (2)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

رد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق، على رسالة المطرب محمد منير له، بعد اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم.

وشارك شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، المنشور الذي نشره المطرب محمد منير، بعد اعتزال شيكابالا كرة القدم موجها رسالة له.

وكان منير كتب منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X": "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعاً، نتذكر شيكابالا صاحب التاريخ المضئ والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني ، كما أتذكر شيكا وأعيننا تنظر إليه وهو صبي وديع في مدينة أسوان وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبل باهر".

وأضاف: "وفي هذه اللحظات كل الأماني بالمستقبل الباهر لأخي الصغير محمود عبد الرازق شيكابالا، ومزيد من الاستقرار والنجاح".

وأعاد شيكابالا نشر التغريدة الخاصة بمنير، وتفاعل معه من خلال نشر وضع رمز تعبيري "تاج".

والجدير بالذكر أن شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي أمس الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة مع الفارس الأبيض.

أقرأ أيضًا:
"الموضوع انتهى".. حازم إمام يعلن الرحيل عن الزمالك ويوجه رسالة نارية

"تتعلق بمباريات المونديال".. أول قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد وفاة جوتا وشقيقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا محمود شيكابالا اعتزال شيكابالا محمد منير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء