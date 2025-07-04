محمود شيكابالا يرد على رسالة محمد منير

كتب - يوسف محمد:

رد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق، على رسالة المطرب محمد منير له، بعد اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم.

وشارك شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، المنشور الذي نشره المطرب محمد منير، بعد اعتزال شيكابالا كرة القدم موجها رسالة له.

وكان منير كتب منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X": "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعاً، نتذكر شيكابالا صاحب التاريخ المضئ والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني ، كما أتذكر شيكا وأعيننا تنظر إليه وهو صبي وديع في مدينة أسوان وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبل باهر".

وأضاف: "وفي هذه اللحظات كل الأماني بالمستقبل الباهر لأخي الصغير محمود عبد الرازق شيكابالا، ومزيد من الاستقرار والنجاح".

وأعاد شيكابالا نشر التغريدة الخاصة بمنير، وتفاعل معه من خلال نشر وضع رمز تعبيري "تاج".

والجدير بالذكر أن شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي أمس الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة مع الفارس الأبيض.

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