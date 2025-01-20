23 صورة تستعرض أبرز المعلومات عن زوجة راشفورد وأصوله وعدد أهدافه في مسيرته

حصل ماركوس راشفورد على وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرا للأعمال الخيرية التي يقوم بمساعدة الأطفال فيها، خاصة الذين تعرضوا لخطر التغذية.

وأنشىء نجم مانشستر يونايتد نادي الكتاب الخاص به، وقال: "بدأت القراءة في سن السابعة عشرة، وغير ذلك وجهة نظري وعقليتي تماما، أتمنى فقط أن تتاح لي الفرصة للانخراط في القراءة أكثر عندما كنت طفلا، لكن لم يكن لدي المال الكافي لشرائها، عندما كنت في حاجة إلى الطعام".

ويعتبر نجم مان يونايتد أصغر لاعب إنجليزي يسجل في مباراته الدولية الأولى، في مايو 2016. وكان أصغر لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016.

واعترف في وقت سابق أن قدوته هو النجم البرازيلي، رونالدو.

أصول راشفورد

ولد في مانشستر بإنجلترا، 31 أكتوبر 1997.

زوجة راشفورد

كان نجم مان يونايتد وصديقته حبيبن من الطفولة. فهي لوسيا لوي، 26 عامًا، وتعمل عارضة أزياء.

انفصلا الزواجن في يونيو العام الماضي، بعد خطوبتهما في مايو، وعلقت وقتها على حسابها بموقع إنستجرام: "نهضت من قبر وسائل التواصل الاجتماعي وبدأت بداية جديدة".

وخرجت شائعات تفيد بأن لوسيا وماركوس تصالحا في نوفمبر، لكن لا يوجد أي أثر لعلاقتهما على حساباتها، رغم أنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض. وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وفي عيد الحب الماضي، احتفلا نجم مان يونايتد مع خطيبته في منزلهما في مانشستر، واستأجر طائرة بيونج 737 لنقلها إلى نيويورك.

وتخرجت لوسيا مديرة حسابات في مجال الإعلان وإدارة العلامات التاجرية.

وسافرت مع نجم اليونايتد إلى بطولات مختلفة بما في ذلك بطولة كأس العالم.

والتقى لاعب منتخب إنجلترا، راشفورد، لوسيا، في قاعة المدرسة، عندما كان لاعبا في صفوف فريق الشباب في مان يونايتد.

كم عدد أهداف راشفورد في مسيرته؟

شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مان يونايتد بـ 287 مباراة، سجل 87 مباراة، صنع 40

لعب في الدوري الأوروبي 42 مباراة، سجل 14، صنع 7.

أما في كأس الاتحاد الإنجليزي لعب 36 مباراة، سجل 9، وصنع5

وفي دوري أبطال أوروبا لعب 33 مباراة، سجل 12، وصنع 3

أما مع منتخب إنجلترا تحت 16 عاما، لعب مبارتين، ومع منتخب إنجلترا تحت 18 عاما لعب مبارتين.

ومع منتخب إنجلترا تحت 20 عاما، لعب مباراة واحدة، ومع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما لعب مباراة وسجل3، ومع منتخب إنجلترا الأول لعب 60 مباراة، سجل 17.