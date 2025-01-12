يشارك نجم ريال مدريد كيليان مبابي في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة المقامة ضمن منافسة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 4-1 لصالح برشلونة، أحرز أهداف مدريد، مبابي في الدقيقة5، وسجل لبرشلونة، لامين يامال، ليفاندوفيسكي ورافيين دياز وأليخاندرو بالدي.

ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن زوجة وأصل وإحصائيات نجم ريال مدريد الحالي كيليان مبابي.

هل مبابي متزوج؟

ذكر تقرير موقع "فور فور تو" أن كيليان متحفظًا للغاية على كل ما يخص علاقاته وحياته العاطفية، لكن يعتقد أنه دخل في علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء البلجيكية ستيفاني روز بيرترام.

بيرترام هي عارضة أزياء تعمل كوجه دعائي لعدد من العلامات التجارية العالمية ولديها عدد كبير من المتابعين على موقع تبادل الصور والفيدويهات "إنستجرام".

وفي حوار سُئل عما إذا كان قد عبر عن حبه لأحد الأشخاص، قال: "نعم، لدي أمي وأبي وأخي الصغير، أحاول منحهم الحنان والحب كل يوم، ليس لدي أي مشكلة في التعبير عن مشاعري".

وأضاف، كان لدي في الماضي قصة حب رومانسية، وأتمنى أن أكرر ذلك مرة أخرى، لكن حاليًا، لا.

أصل كيليان مبابي

ولد كيليان في 20 ديسمبر 1998، والده مهاجرًا كاميرونيًا، ووالدته من أصل جزائري.

تربى نجم ريال مدريد الحالي في ضاحية بوندي بباريس، بدأ ممارسة كرة القدم هناك، إذ كان والده مدربًا في نادي بوندي المحلي.

ولعب نجم مدريد في فرق الشباب بالنادي، ولفت الأنظار بسرعته وموهبته الكبيرة.

طفولة مبابي

بعد انتقاله إلى نادي موناكو عام 2013، لعب في فرق الشباب تحت 19 عامًا، وشارك مع الفريق الأول في 2 ديسمبر 2015، قبل أن يكمل عامه السابع عشر.

أصبح أصغر لاعب في مونكاو لكنه لم يشارك إلا في عدد محدود من المباريات، لكن في موسم 2016-2017 سجل 15 هدفا، وحقق موناكو لقب الدوري الفرنسي الممتاز، كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إحصائيات كيليان مبابي

لعب كيليان مع باريس سان جيرمان في 308 مباراة، سجل 256 هدفا، وصنع 106 هدفا

كما شارك مع موناكو في 60 مباراة، سجل 27 هدفا وصنع16

ولعب مع ريال مدريد حتى الآن 27 مباراة، سجل 14 هدفا وصنع 4

لعب مع موناكو تحت 21 عاما في 12 مباراة، سجل 4 أهداف.

أما مع منتخب فرنسا، شارك في 86 مباراة سجل 48 هدفا.

ومع منتخب فرنسا تحت 19 عام لعب 11 مباراة سجل 7 أهداف.

وشارك كيليان في مبارتين مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما، لم يسجل أو يصنع.

كم عدد أهداف مبابي في مسيرته

سجل 191 هدفا وصنع 74 في الدوري الفرنسي في 246 مباراة

لعب في 79 مباراة بدوري أبطال أوروبا، سجل 50 وصنع 25

لعب في كأس فرنسا 31 مباراة سجل 37 هدفا وصنع 17