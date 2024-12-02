أول رد من جوميز بعد فوز الزمالك على المحلة برباعية

والدها مقاول وعمرها 18 عامًا.. 20 صورة لقصة ساديو ماني وزوجته

كتبت - نهى خورشيد

حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق على دعم زوجته يسرا الليثي، من خلال نشر بوستر البودكاست الخاصة بها.

وشارك ميدو متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر بودكاست زوجته "يبان عادي"، مع تعليق:" "فخور بيكي".

ومن المقرر أن تقدم يسرا الليثي بودكاست "يبان عادى" عن حكايات النساء الملهمات.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"مش أي حد يفهم مباديء الأهلي".. شوبير يكشف تفاصيل الصلح بين إمام عاشور والشناوي