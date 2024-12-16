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كتب ـ مصراوي:

أحمد سيد "زيزو" هو أحد أبرز الأسماء في كرة القدم المصرية الحديثة، الذي بدأ مسيرته من ظروف متواضعة ليصبح واحدًا من أهم نجوم الكرة في مصر وأفريقيا.

بدأ زيزو مسيرته الاحترافية في أوروبا، ثم عاد إلى مصر ليكتب فصلاً جديدًا في حياته مع نادي الزمالك، حيث تألق وأثبت جدارته كلاعب أساسي.

اليوم، يُعتبر زيزو رمزًا من رموز الكرة المصرية، بل وضمن 3 لاعبين في القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024.

بداية أحمد سيد زيزو

وُلد أحمد سيد "زيزو" في 10 يناير 1996 بمحافظة المنيا؛ إذ قررر ترك محافظته التي ترعرع بها والإقامة في القاهرة في سن الـ10 أعوام لتحقيق حلمه بأن يكون لاعبًا محترفًا لكرة القدم.

وبدأ زيزو مسيرته الكروية في أكاديميات صغيرة، كان خريج فرع القاهرة من أكاديمية GMG التابعة لوادي دجلة، وفي ديسمبر 2012، انتقل إلى فريق الشباب في نادي دجلة.

وقضي زيزو 7 سنوات بمفرده في الأكاديمية، ورغم توفر الإمكانيات إلا أنه ظلّ 5 سنوات يتدرب حافيًا كنظام الأكاديمية.

وقال زيزو في هذا الصدد: "كنا نلعب مباريات بدون أحذية مع أكاديميات أخرى مثل أسباير في قطر وبلاد أخرى، وكنا نحقق نتائج كبيرة رغم أنهم كانوا يلعبون بالأحذية".

احتراف أحمد سيد زيزو في أوروبا

زيزو قرر أن يغامر مبكرًا في سن الـ 17 عامًا، فانتقل للاحتراف في أوروبا بعيدًا، وفي صيف 2013 وقع عقدًا مع نادي ليرس البلجيكي، و في 29 مارس 2014، ظهر لأول مرة في الدوري البلجيكي ضد فاسلاند بيفيرين.

ثم انضم إلى نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عام 2014، حيث صقل موهبته وطور إمكانياته، بعد ذلك، انتقل إلى نادي موريرينسي البرتغالي، وأصبح أحد العناصر المؤثرة في الدوري البرتغالي بفضل مرونته التكتيكية ومهارته العالية.

عودة أحمد سيد زيزو إلى مصر

في يناير 2019، عاد زيزو إلى مصر بسبب أزمة في أوراق سفره فظل يتدرب بنادي المنيا حتى شاهده لاعب الزمالك السابق طارق السيد وكان همزة الوصل لينضم زيزو إلى نادي الزمالك.

وهنا كانت نقطة تحول في مسيرته، مع الزمالك، فأصبح زيزو لاعبًا أساسيًا وقائدًا هجوميًا للفريق، تألقه في تسجيل الأهداف وصناعتها جعله محبوبًا لدى جماهير النادي وبات أحد الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء.

مساهمات زيزو هذا الموسم

كان أحد أبرز نجوم الزمالك في فترة صعبة، حيث أظهر شخصية قوية في المباريات الكبرى، وحقق مع الفريق 8 ألقاب وهي:

بطولة الدوري مرتين.

بطولة كأس السوبر المصري مرة واحدة.

بطولة كأس مصر مرتين.

بطل بكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين.

بطل كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة.

كما حقق هداف الدوري المصري عام 2021-2022.

مسيرة زيزو مع المنتخب المصري

انضم زيزو للمنتخب المصري ليصبح ركيزة أساسية في خط الوسط والهجوم، بفضل سرعته، قدرته على المراوغة، ودقته في التسديد، لعب دورًا مهمًا في التصفيات الأفريقية وتصفيات كأس العالم، ويُنظر إليه كأحد أهم المواهب المصرية الحالية.

وشارك زيزو مع المنتخب الوطني لكرة القدم في 41 مباراة، سجّل خلالها هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين، وحصل على بطاقة صفراء.مشاهدة مباريات كرة القدم بث مباشر على الإنترنت

مشاركته مع المنتخب الأولمبي

خاض مع المنتخب الأولمبي 6 مبارايات وصنع 2 أسيست، وحصل على 2 بطاقة صفراء.

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