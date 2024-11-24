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بينهم نيمار وإبراهيموفيتش.. 20 صورة لأغرب وشوم نجوم كرة القدم

07:00 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    ريتشارليسون
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    فينيسيوس جونيور
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    بوليتانو
  • عرض 21 صورة
    ماورو إيكاردي
  • عرض 21 صورة
    نيكولاس أوتاميندي
  • عرض 21 صورة
    نيمار
  • عرض 21 صورة
    كيم مين جاي
  • عرض 21 صورة
    فيكتور ليندلوف
  • عرض 21 صورة
    ممفيس ديباي
  • عرض 21 صورة
    سيرجيو راموس
  • عرض 21 صورة
    إبراهيموفيتش ( أزال الوشم من جسده منذ سنوات )
  • عرض 21 صورة
    بن وايت
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    نيكولا زاليفسكي
  • عرض 21 صورة
    ناثانييل كلاين
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    تيريل مالاسيا
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    ليروي ساني
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    إنزو فرنانديز
  • عرض 21 صورة
    ميليتاو
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    رادجا ناينجولان
  • عرض 21 صورة
    رودريجو دي باول
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يعمد نجوم كرة القدم إلى رسم وشوم مختلفة ومتنوعة تعكس بعض أفكارهم أو ذكرياتهم أو معتقداتهم الدينية.

ويظهر في الصور الموجودة في الألبوم بالأعلي، عدد من اللاعبين رسموا على ظهورهم بعض الوشوم الدينية، وآخرين مثل ليروي ساني رسم وشما ذاتيا لنفسه. يمكنك الإطلاع على الألبوم في الأعلي للتعرف على وشوم اللاعبين؛ جونيور، ليروي ساني، إبراهيموفيتش، كيم مين جاي، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي، وغيرهم من اللاعبين

وشم نيمار وشوم نجوم كرة القدم نيمار وشم فينيسيوس الجديد ريال مدريد بن وايت أرسنال
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