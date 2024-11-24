يعمد نجوم كرة القدم إلى رسم وشوم مختلفة ومتنوعة تعكس بعض أفكارهم أو ذكرياتهم أو معتقداتهم الدينية.

ويظهر في الصور الموجودة في الألبوم بالأعلي، عدد من اللاعبين رسموا على ظهورهم بعض الوشوم الدينية، وآخرين مثل ليروي ساني رسم وشما ذاتيا لنفسه. يمكنك الإطلاع على الألبوم في الأعلي للتعرف على وشوم اللاعبين؛ جونيور، ليروي ساني، إبراهيموفيتش، كيم مين جاي، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي، وغيرهم من اللاعبين