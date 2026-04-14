مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 0
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

جميع المباريات

الفوز في ألمانيا معجزة.. تصريحات أربيلوا قبل مواجهة البايرن بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

07:29 م 14/04/2026

ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه مطالب بتقديم أداء استثنائي من أجل تحقيق الفوز على بايرن ميونخ في المواجهة المرتقبة، مشددًا على قوة شخصية لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد، غد الأربعاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات ألفارو أربيلوا

وأوضح أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن ثقة الفريق في التأهل تنبع من تاريخه الكبير، كونه لا يعرف الاستسلام، فضلا عن امتلاكه سجلا حافلا بالألقاب، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين لم يكونوا في أفضل حالاتهم خلال مباراة الذهاب.

وأشار إلى امتلاكه عدة بدائل لتعويض الغيابات، مؤكدًا أنه استقر بالفعل على التشكيلة الأساسية، وهو ما يمنحه مزيدًا من الاطمئنان قبل اللقاء.

كما قلل من فكرة اعتبار الفوز في ألمانيا معجزة، مؤكدًا أن ريال مدريد معتاد على مثل هذه التحديات، وأن نتيجة المباراة السابقة تأثرت بتألق حارس المنافس.

وأضاف أن بايرن ميونخ يعد من أقوى الفرق القادرة على مقارعة ريال مدريد، لكنه شدد على أهمية التركيز وعدم الانشغال بأي اعتبارات أخرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المواجهات تمثل جزءًا من تاريخ النادي، وأن الفريق مستعد لمواصلة تعزيز هذا الإرث.

ألفارو أربيلوا ريال مدريد بايرن ميونخ دوري ابطال أوروباا

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

