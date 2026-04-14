دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

"لعنة باريس".. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول الليلة؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:47 ص 14/04/2026

محمد صلاح

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الأنفيلد"، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان.

وتقام مباراة ليفربول وباريس، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يبحث عن كسر عقدة باريس

يمتلك الدولي المصري محمد صلاح 50 هدفًا في رصيده ببطولة دوري أبطال أوروبا لكنها جميعًا خالية من أي بصمة في شباك الفريق الباريسي.

حيث سبق وأن واجه صلاح باريس سان جيرمان في 4 مناسبات سابقة، خسر في مرتين وفاز مرتين، وفشل في تسجيل أي هدف أو صناعة تمريرة حاسمة لتكون شباك الفريق الفرنسي بمثابة لعنة للنجم المصري.

كما يبحث صلاح عن مواصلة رحلته مع ليفربول لتحقيق لقبه الثاني ببطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أنها البطولة الأخيرة التي ينافس عليها فريقه ليفربول قبل رحيله بنهاية الموسم.

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

انتهي لقاء الذهاب بين باريس وليفربول، بهزيمة رفاق صلاح بهدفين دون رد، ليكون الريدز بحاجة لثلاثة أهداف لتخطي هذا الدور دون تلقي أي أهداف من الضيوف.

انخفاض المواليد لأول مرة منذ 2007 إلى أقل من مليوني مولود
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض