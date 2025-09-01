بعد 3 مباريات.. باير ليفركوزن يقيل مدربه إيريك تين هاج

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الإثنين، عن إقالة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج من منصبه، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، بعد أقل من 100 يوم فقط على تعيينه.

وجاء قرار الإقالة عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، سواء خلال فترة التحضير للموسم أو في المباريات الرسمية، حيث سيتولى الجهاز المعاون مسؤولية قيادة الفريق مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

تين هاج كان قد تولى تدريب ليفركوزن في صيف 2025 خلفًا للإسباني تشابي ألونسو، الذي غادر الفريق متوجهاً إلى تدريب ريال مدريد، لكن المدرب الهولندي لم يتمكن من مواصلة النجاحات، وفشل في الحفاظ على المستوى الذي ظهر به الفريق خلال الموسم الماضي، والذي توج خلاله بلقب الدوري الألماني.

وخلال فترة الإعداد، تلقى ليفركوزن خسارة ثقيلة بنتيجة 1-5 أمام فريق فلامنجو البرازيلي تحت 20 عامًا، ورغم فوزه على سوينهوف جروباسباتش برباعية نظيفة في الدور التمهيدي لكأس ألمانيا، إلا أن نتائجه في الدوري كانت محبطة، حيث خسر أمام هوفنهايم 1-2، ثم تعادل بصعوبة 3-3 مع فيردر بريمن، بعدما كان متقدماً حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.