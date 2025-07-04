هل مونديال الأندية فترة إعداد غير معلنة؟

كتب - نهى خورشيد

قبل انطلاق الموسم الجديد بمختلف الدوريات، تستغل بعض الأندية الكبرى كأس العالم للأندية هذا الصيف كفرصة ذهبية لتجربة خطط جديدة وتقييم اللاعبين، وكأنها فترة إعداد مبكرة.

ورغم توديع الإسباني بيب جوارديولا للمسابقة بالسقوط أمام الهلال، نجح في اختبار أفكاراً تكتيكية جديدة وتشكيلات متنوعة، وسط انضمام وجوه جديدة للجهاز الفني.

وهو ما فعله أيضاً إنزو ماريسكا مع تشيلسي، إذ غيّر الرسم الخططي وعمل على تجربة مراكز مختلفة لكول بالمر وريس جيمس استعداداً للبريميرليج.

على الجانب الآخر فـ كتيبة ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو ظهرت بثوب تكتيكي مختلف، كما عمل على إبراز معالم التحول لخط الدفاع ووسط الملعب، مع منح الفرصة للمواهب مثل جونزالو جارسيا في ظل غياب مبابي.

وفي إنترميلان وبعد رحيل المتألق إنزاجي ، بدأ كريستيان تشيفو عملية الإحلال والتجديد مانحاً الفرصة للاعبين الشباب، استعدادًا للموسم القادم.